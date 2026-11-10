Lazio firma el mejor inicio de su historia, pero sin su afición

Oscar Sandoval

Lazio vive el mejor inicio de temporada de su historia y se mantiene en lo más alto de la Serie A, pero la fiesta no está completa porque buena parte de su afición se está perdiendo uno de los momentos más importantes del club debido a las protestas contra el presidente Claudio Lotito, que han dejado un vacío en las gradas del Olímpico de Roma.

Il nostro No.1️⃣6️⃣ è tornato a segno ? pic.twitter.com/sxJiAVSQFb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 8, 2026

El gran momento deportivo de las ‘Águilas’ contrasta con el descontento de los ‘Tifosi’ hacia la directiva encabezada por Lotito. Los sectores más radicales de la afición, como la Curva Nord, decidieron dejar de acudir al estadio como medida de presión contra el presidente, una protesta que se mantiene a pesar de los buenos resultados del equipo.

La falta de ambición y de inversión para competir contra los principales candidatos al ‘Scudetto’ son los reclamos de una afición que, paradójicamente, sigue acompañando al equipo lejos de Roma, ya que los seguidores de Lazio llenan los sectores destinados a los visitantes, pero mantienen su ausencia en el Olímpico para expresar su inconformidad con la gestión del club.

Lazio no ocupaba el primer lugar de la Serie A desde la temporada 2010/11 y lleva 26 años sin conquistar el campeonato. El equipo está construyendo una temporada que podría quedar grabada en su historia, pero buena parte de su afición continúa lejos de las gradas y enfrenta una decisión: mantener la protesta o regresar al Olímpico para acompañar al equipo un momento que podría ser irrepetible.