Lazio dejó puntos ante Napoli, pero no suelta el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Lazio y Napoli empataron 1-1 en un resultado que sabe mucho mejor para el conjunto romano, que mantendrá el liderato de la Serie A sin importar lo que haga Inter. Las ‘Águilas’ siguen invictas después de 11 jornadas y confirman su candidatura al título, mientras que los ‘Azzurri’ apenas pudieron rescatar un punto para mantenerse en la décima posición de la tabla.

Napoli se marchará al parón internacional con más dudas que certezas y Massimiliano Allegri continúa caminando por la cuerda floja. El conjunto napolitano volvió a mostrar sus carencias ante un rival que atraviesa un gran momento, pero Scott McTominay apareció para evitar una derrota que habría aumentado todavía más la presión sobre el entrenador italiano.

Lo que para Napoli es sufrimiento, para Lazio se ha convertido en confianza. El conjunto romano sigue creciendo jornada tras jornada y a creerse su papel de protagonista. Once partidos sin perder no son casualidad y ha demostrado que tiene argumentos para competir con los principales candidatos al 'Scudetto'.

33' | 0-1



4⃣ gol in campionato per Davide ? pic.twitter.com/bwEGlQsRuG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 8, 2026

Lazio comenzó a imponer condiciones y encontró espacios para generar peligro sobre la portería napolitana. La tercera fue la vencida y Davide Frattesi terminó con la resistencia de Vanja Milinković-Savić al minuto 28 para adelantar a los visitantes. El gol reflejó la superioridad de un conjunto romano que había llevado la iniciativa y parecía tener el encuentro bajo control.

Sin embargo, Scott McTominay apareció apenas tres minutos después del descanso para devolverle la vida a Napoli. El empate despertó a los ‘Azzurri’, que firmaron algunos de sus mejores minutos de las últimas semanas, pero no encontraron el camino a la remontada.

Lazio resistió, protegió el resultado y sumó un punto que vale el liderato, llegó a 11 jornadas sin perder y prolongó el mejor inicio de temporada de su historia para demostrar que su lugar en la tabla no es casualidad.