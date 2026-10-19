Lazio se ilusiona con el mejor arranque de su historia en la Serie A

Oscar Sandoval

Lazio se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la Serie A después de siete jornadas. El conjunto romano mantiene el invicto y, con la victoria ante Juventus, sumó su tercer triunfo consecutivo para firmar el mejor arranque de temporada de su historia.

Seven games in, Lazio have made their best-ever start to a Serie A season ? pic.twitter.com/hhDA1KR1kU — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 20, 2026

La campaña de ‘Las Águilas’ comenzó con dudas después de la eliminación en la Coppa Italia ante Mantova, equipo de la segunda división. El tropiezo aumentó la presión sobre Gennaro Gattuso, pero Lazio respondió con un inicio contundente en el campeonato italiano.

Tres victorias en las primeras tres jornadas encendieron la ilusión y el empate ante Milan demostró que el conjunto romano podía competir contra los grandes. Después llegaron los triunfos ante Venezia y Monza, antes de que Juventus se convirtiera en la siguiente víctima de un equipo que atraviesa un gran momento.

Siete partidos sin perder, seis victorias y 19 puntos de 21 posibles resumen el arranque histórico de Lazio, que comparte el liderato con Inter y tendrá la oportunidad de extender su racha ante Parma, equipo que se encuentra en la zona de descenso.

‘Las Águilas’ ya firmaron su mejor inicio de temporada y ahora buscarán demostrar que pueden sostener el ritmo en la pelea por los primeros lugares.