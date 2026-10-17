El Milan se mantiene invicto y pelea por el liderato en la Serie A

Héctor Cantú

Pidiendo la hora y completamente asfixiado por el rival, el Milan hizo valer su condición de local y consiguió una sufrida victoria 3-2 ante el Atalanta.

En un partido completamente abierto, marcado por la vocación ofensiva de ambos equipos, el conjunto ‘Rossonero’ consiguió su cuarta victoria del campeonato y mantuvo su invicto en la temporada.

GONÇALO RAMOS CONVERTS FOR MILAN! ??⚫️ The Rossoneri are handed a golden opportunity after a handball in the box, and Gonçalo Ramos makes it count against Atalanta! ? Watch Serie A on @paramountplus ? https://t.co/KhEYm8NMpX — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 18, 2026

Sin embargo, lo que parecía un encuentro bajo control terminó convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para el Milan, después de que el conjunto de Bérgamo recortara peligrosamente la diferencia en el marcador rumbo al final del cotejo.

Gonçalo Ramos abrió el marcador desde el punto penal con un cobro magistral hacia la derecha del arquero. Adrien Rabiot amplió la ventaja para los locales con un disparo cruzado dentro del área en los minutos finales del primer tiempo.

En la segunda mitad, los ‘Rojinegros’ volvieron a golpear al minuto 57, cuando Mario Gila consiguió el tercer tanto con un cabezazo certero que parecía sentenciar el cotejo.

Gonçalo Ramos misses the penalty… but Milan still celebrate! ??⚫️ The rebound goes out for a corner, and moments later, Mario Gila is on hand to score his first goal for the Rossoneri! ? Watch Serie A on @paramountplus ? https://t.co/L7gDmX8AWH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 18, 2026

Sin embargo, el Atalanta mostró su capacidad ofensiva y comenzó una reacción que hizo aparecer los fantasmas de una posible remontada con dos definiciones precisas dentro del área.

Al minuto 66, Gianluca Gaetano recortó distancias para los visitantes, que nunca bajaron los brazos. Posteriormente, a nueve minutos del final, Nikola Krstović consiguió el segundo tanto y devolvió la esperanza al conjunto de Bérgamo.

Atalanta aren’t done yet! ??⚫️ Gianluca Gaetano catches the Milan backline sleeping and gives La Dea a lifeline ? Watch Serie A on @paramountplus ? https://t.co/8hgmnrI8DQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 18, 2026

En los minutos finales, el Atalanta se lanzó al ataque en busca del empate, aunque su postura ofensiva también dejó espacios que el Milan intentó aprovechar mediante contragolpes.

Con este resultado, el Milan llegó a 15 puntos y se colocó a cuatro del líder Inter, que encabeza la clasificación por delante de la Roma y la Lazio, con 17 y 16 unidades, respectivamente.