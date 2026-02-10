Lautaro Martínez se va haciendo de un lugar en la historia de Inter

Oscar Sandoval

La historia de Inter está llena de delanteros que son recordados a pesar del paso del tiempo y Lautaro Martínez se hizo un hueco entre los máximos goleadores del club. El argentino llegó a 171 anotaciones y comparte el tercer lugar con Roberto Boninsegna.

Lautaro comienza a codearse con los grandes atacantes y a ritmo de leyenda en el conjunto ‘Nerazzurro’, ha ido escalando posiciones desde 2018 cuando aterrizó en Milan y con su gol ante Sassuolo igualó a Boninsegna quien jugó en el club entre 1969 y 1976.

‘El Toro’ es el máximo goleador de la Serie A esta temporada con 14 tantos en 24 partidos y va camino a su segundo nombramiento como ‘Capocannoniere’ luego de tener una ventaja de seis dianas con Nico Paz, Kenan Yildiz y Rasmus Hojlund.

Giuseppe Meazza ocupa el primer lugar como goleador en la historia de Inter con 284 dianas, por detrás otro histórico como Alessandro Altobelli quien alcanzó las 209 anotaciones y quien es el objetivo del ‘10’ que está a 38 goles de distancia.