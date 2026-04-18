La Roma se va alejando de la Champions League... otra vez

Enrique Gómez

Una victoria la hubiera puesto en lugares de Champions League, pero en vez de ganar en casa, la Roma empató contra el Atalanta y se mantiene en una insulsa posición hacia la Conference League.

El equipo que llegó a liderar la Serie A en las primeras jornadas, se ha caído en las últimas semanas y para muestra, su eliminación prematura en la Europa League y el sexto lugar que ostenta en la liga italiana con 58 puntos, dos menos que la Juventus, que posee la cuarta y última casilla a la Champions.

Pudo ser peor, pues el equipo de la capital se fue abajo en el marcador desde muy temprano.

El Atalanta, exequipo de Gian Piero Gasperini, actual entrenador de la ‘Loba’, se adelantó a los 12 minutos con un golazo de Nikola Krstović, quien apenas dejó entrar el balón en la media luna y sacó un derechazo hacia el poste más lejano. El equipo local logró empatar al 45’ con una gran ejecución de volea de Mario Hermoso, quien convirtió en gol el recentro que le puso su compañero Devyne Rensch.

Partido muy parejo, donde la Roma fue mejor, pero no enarboló las ocasiones necesarias como para forzar que la victoria se pusiera de su lado en este duelo entre el 6° y el 7° lugar en la tabla de posiciones.

Carnesecchi è il Panini Player of the match di #RomaAtalanta! 🏆🧤 pic.twitter.com/OCF65qaU86 — Lega Serie A (@SerieA) April 18, 2026

Por su parte, la Juventus recibe en esta fecha al Bologna y si gana, se separará a cinco puntos de la Roma.

A falta de cinco fechas para que termine el campeonato, la Roma se va alejando del objetivo de clasificar a la Champions League por primera vez desde la temporada 2018/19, algo que, en la primera mitad de la temporada, parecía un premio mínimo gracias al gran desempeño que estaba teniendo.