Con Donyell Malen encendido, la Roma arrolló a Pisa

Hiram Marín

Aunque el 'Scudetto' luce un poco lejano, lo importante para la Roma era continuar sumando puntos que lo mantengan en puestos europeos y este viernes los consiguió de manera contundente al propinarle una contundente goleada 3-0 al sotanero Pisa.

En general el despliegue de los romanos fue letal, pero hay que destacar al delantero neerlandés Donyell Malen, pues se convirtió en el autor de los tres goles del encuentro y se quedó cerca de hacer un par más.

La puerta se abrió muy temprano, apenas al minuto 3'. en una de las primeras ofensivas de la Roma, Malen remató un balón preciso y puso el 1-0, posteriormente, casi al final del primer tiempo, otra vez Donyell Malen aportaba al marcador.

En el segundo tiempo parecía que Pisa se ordenaba un poco, sin embargo, la Roma no bajó el ritmo y de nueva cuenta Malen se hacía presente y ponía el 3-0 definitivo, para darle un respiro a su equipo y hundir cada vez más a Pisa.