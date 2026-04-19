La Juventus se mantiene en puestos de Champions League

EFE

En un minuto y 29 segundos, con el cabezazo de Jonathan David, el Juventus ya dominaba el marcador en su partido contra el Bolonia, al que doblegó de principio a fin con un comienzo apabullante, con el que aceleró hacia la Liga de Campeones, 5 puntos por encima del quinto puesto del Como con 15 por jugarse.



También hubo un gol anulado, otra ocasión desbaratada por el portero Ravaglia y un remate al poste dentro del primer tramo del encuentro con el que el conjunto turinés le transmitió claramente a su rival la seriedad con la que se había tomado el partido, tan trascendente para dar un paso casi decisivo para asegurar la cuarta plaza de la tabla.

Orsolini avisó en el inicio del segundo parte. Un aviso para el Juventus, que entendió que no estaba todo ya hecho. Necesitaba más, de momento sentía el riesgo de un gol de diferencia, hasta que McKennie puso un centro perfecto para el cabezazo de Khephren Thuram, que había entrado al descanso, para anotar el 2-0 en el minuto 57 del encuentro.



Kenan Yildiz, de inicio suplente, entró al partido para los últimos 20 minutos, en sustitución de Jonathan David, aplaudido por la afición y clave para el triunfo con el citado remate del 1-0. También ingresó en el campo Zhegrova por Francisco Conceiçao para renovar la frescura y la actividad del ataque local, aunque el marcador ya no se movió, con el infortunio de la lesión de Bernadeschi en el Bolonia, recién entrado al terreno.

Una victoria que afianza en la cuarta posición al Juventus, que pone distancia con el Como, quinto y a cinco puntos, y que se acerca a la tercera y segunda plaza del Nápoles y el Juventus, respectivamente, con sólo tres puntos de diferencia. Ya suma seis jornadas sin perder, con cinco triunfos en las seis últimas citas. La Champions ya está cerca.