La actividad en la Serie A no para

Oscar Sandoval

La intensidad en la Serie A está en un punto alto y las emociones no se verán cortadas por las fiestas navideñas, se vivirá como una semana normal, ya que se jugó el fin de semana y la jornada 17 se disputará a partir del 27 de diciembre. La fecha 18 dará inicio el 2 de enero. As it stands... 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/HDlnkF9AVo — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 21, 2025

La Liga y la Bundesliga tendrán un parón invernal, en el caso de España será breve y habrá descanso en las fiestas navideñas, volverán para la primera jornada del 2026 a partir del 3 de enero y en Alemania la pausa será más larga porque el balón volverá a rodar hasta el 9.

En el futbol italiano se festejará la navidad y los equipos trabajarán de forma inmediata de cara a la próxima jornada y lo mismo pasará con año nuevo. Milan viajará el 1 de enero rumbo a Cerdeña para enfrentar a Cagliari el viernes 2.

Será el primer partido de la jornada 18 y el final de la primera vuelta en la Serie A que tiene varios frentes abiertos, en la parte baja hay poca diferencia entre los que están en la zona de descenso y la salvación.

En la parte alta hay pocos puntos entre el líder y el cuarto lugar de la tabla por lo que el 2026 comenzará al rojo vivo en el futbol italiano.