Kerim Alajbegovic y Randal Kolo Muani se incorporan a la Juventus

Oscar Sandoval

Juventus anunció de manera oficial el fichaje de Kerim Alajbegovic, quien llega a Turín procedente del Bayer Leverkusen y poco después, confirmó la transferencia de Randal Kolo Muani desde Paris Saint-Germain.

La 'Vecchia Signora' continúa reforzando su ataque y Luciano Spalletti contará con más alternativas para modificar su esquema ofensivo a lo largo de la temporada.

El club describió al bosnio de 18 años como un futbolista "dinámico y versátil", además de "un extremo ofensivo capaz de jugar por ambos costados", y destacó su habilidad para utilizar ambos perfiles.

Más tarde, Juventus confirmó el regreso de Kolo Muani, quien iniciará su segunda etapa con los 'Bianconeri' tras su cesión durante la temporada 2024/25.

Ambos futbolistas están convocados para el viaje que el conjunto italiano realizará en Hong Kong como parte de la pretemporada.