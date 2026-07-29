Juventus acelera por dos fichajes para su ataque

Oscar Sandoval

Juventus estaría cerca de concretar sus primeros movimientos en el mercado de fichajes. La prioridad de Luciano Spalletti era reforzar el ataque con un delantero de garantías y el principal objetivo siempre fue Randal Kolo Muani, quien tendría vía libre para salir del Paris Saint-Germain.

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El internacional francés disputó la segunda mitad de la temporada 2024/25 con el conjunto 'Bianconero' y dejó buenas sensaciones al marcar 10 goles en 22 partidos, rendimiento que llevó a la directiva a retomar las negociaciones para incorporarlo de forma definitiva.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el delantero "volverá a vestir la camiseta de la Juventus" y explica que la operación se cerraría mediante un préstamo con obligación de compra si la 'Vecchia Signora' logra clasificarse a competiciones europeas.

Juve, finalmente è fatta per Kolo Muani: il francese atteso domani a Torino ✅⚪️⚫️https://t.co/K486o2x17K — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 29, 2026

La publicación añade que el traspaso podría alcanzar los 48 millones de euros y que Kolo Muani firmaría un contrato por cinco temporadas con un salario cercano a los cinco millones de euros por año.

Además, La Gazzetta dello Sport asegura que la Juventus también está muy cerca de cerrar el fichaje de Kerim Alajbegovic. El joven atacante llegaría a Turín en las próximas horas para someterse a las pruebas médicas y completar una doble incorporación con la que el club espera reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.