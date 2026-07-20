Bradley Barcola no renovará contrato con Paris Saint-Germain

Redacción FOX Deportes

Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con Paris Saint-Germain, la posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó el diario L'Équipe. La decisión es por razones deportivas, ya que el club parisino había puesto sobre la mesa un significativo aumento salarial.

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📸 @many_smn / onzepitch pic.twitter.com/cG6r1D5IUm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 23, 2026

Barcola había negociado durante los últimos meses con el doble ganador de la Champions League, pero esperó para tomar la decisión definitiva hasta después de su participación en el Mundial 2026.

Desde su llegada al PSG en el verano de 2023, procedente del Olympique Lyon, Barcola dejó atrás la etiqueta de promesa para consolidarse como una de las piezas más importantes del ataque dirigido por Luis Enrique.

El futbolista también se ganó un lugar en la selección de Francia y su situación contractual ya despierta el interés de varios clubes. De acuerdo con Fabrizio Romano, Liverpool sería el principal candidato para intentar su fichaje si el extremo finalmente abandona el conjunto parisino este verano.