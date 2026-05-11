Juventus se fijaría en Real Madrid para reforzarse

Oscar Sandoval

Juventus podría aprovechar la buena relación que tiene con la directiva de Real Madrid para reforzarse de cara a la próxima temporada, tres futbolistas del conjunto ‘Merengue’ estarían en planes del equipo italiano que además del arreglo económico ofrecería una opción de tanteo sobre Kenan Yildiz.

The new shirt is too nice to resist... 🤍🖤@adidasfootball pic.twitter.com/SgzzJan9aP — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 12, 2026

El Madrid podría vivir una revolución en su plantilla durante el verano luego de dos temporadas sin títulos y los recientes acontecimientos con un vestidor aparentemente dividido que obligaría a la directiva a vender a algunos futbolistas.

Tuttosport señala que Brahim Díaz, Gonzalo y David Alaba están en la órbita del equipo ‘Bianconero’ que tendrá una reunión “en diez días” para comenzar a preguntar las condiciones sobre los atacantes, ya que Alaba termina contrato y será agente libre.

Los planes de la ‘Juve’ serían apostar por una compra a la baja por Brahim aprovechando que entrará en el último año de su contrato y por Gonzalo ofrecería una opción de recompra, algo que hizo Como con Nico Paz y que podría convencer al equipo blanco de abrirle la puerta al delantero.