Juventus presiona a la Roma y dormirá en la cuarta plaza de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus destrozó a Parma con una actuación estelar del central brasileño Gleison Bremer, autor de un doblete que coloca a la 'Vecchia Signora' en puestos de Champions League en la Serie A, a la espera del resultado de la Roma en su partido este lunes.

Juventus goleó la pasada jornada a Nápoles y se cebó con el Parma. Siete goles a favor y solo uno en contra. De hecho, el tanto de los visitantes fue de un jugador juventino, Andrea Cambiaso, que en un intento de despejar acabó introducir el balón en la meta de Di Gregorio.

La estrella del duelo fue Bremer. La 'Juve' ha sido siempre mejor equipo cuando su central titular está en el campo. Es un equipo más sólido. Y gana mucho en jugadas a balón parado. Su ausencia en las últimas temporadas por lesiones en la rodilla mermó sobremanera el proyecto turinés.

Bremer se elevó al centro del propio Conceicao en un saque de esquina y descorchó la noche. Justo antes del descanso, McKenni hizo el segundo con una medio chilena para dejar el partido encarrilado al descanso.

No tenía pensado sufrir la 'Juve', pero el gol en propia de Cambiaso nada más comenzar el segundo acto dio alas al Parma. Durante unos pocos segundos en realidad. Porque en la siguiente jugada de peligro del partido, en el 54, Bremer volvió a aparecer para marcar territorio. Le quitó el gol a JonathanDavid. El remate del canadiense iba dentro pero el central brasileño se estiró para llegar justo en la línea y arrebatarle el protagonismo.

Diez minutos después, David encontró su merecida recompensa, oportuno para cazar un rechace de Corvi y definir a placer. Marcó el quinto la 'Juve'. Openda entró y vio puerta en uno de sus primeros balones. Pero el VAR corrigió al colegiado por un fuera de juego que dejó el marcador en el 1-4 final. La 'Juve' aprieta por la 'Champions'. El Parma, todavía con seis puntos de ventaja respecto al descenso.