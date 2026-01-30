Revanchas y duelos inéditos en los playoffs de la Champions League

Karla Villegas Gama

Los playoffs de la Champions League quedaron definidos tras el sorteo realizado en Nyon, Suiza. Los 16 equipos clasificados buscarán uno de los 8 boletos disponibles para los octavos de final.

Como es costumbre, se permiten los duelos entre clubes de la misma federación, así como entre aquellos que se midieron en la fase de liga.

Los encuentros de ida se realizarán el 17 y 18 de febrero; los de vuelta, el 24 y 25 de febrero.

Monaco vs Paris Saint-Germain, el ganador ira con Barcelona o Chelsea

Galatasaray vs Juventus, el vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham

Benfica vs Real Madrid, el ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City

Borussia Dortmund vs Atalanta, el vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich

Qarabag vs Newcastle, el ganador ira contra Barcelona o Chelsea

Club Brugge vs Atlético de Madrid, el vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham

Bodø/Glimt vs Inter, el ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City

Olympiacos vs Bayer Leverkusen, el vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich

Los vencedores de cada cruce avanzarán a los octavos de final en donde ya los esperan los ocho mejores equipos de la fase de liga: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.