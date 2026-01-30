Publicación: viernes 30 de enero de 2026

Karla Villegas Gama

Revanchas y duelos inéditos en los playoffs de la Champions League

El sorteo del torneo dejó cruces de alto nivel.

Los playoffs de la Champions League quedaron definidos tras el sorteo realizado en Nyon, Suiza. Los 16 equipos clasificados buscarán uno de los 8 boletos disponibles para los octavos de final.

Como es costumbre, se permiten los duelos entre clubes de la misma federación, así como entre aquellos que se midieron en la fase de liga.

Los encuentros de ida se realizarán el 17 y 18 de febrero; los de vuelta, el 24 y 25 de febrero.

  • Monaco vs Paris Saint-Germain, el ganador ira con Barcelona o Chelsea
  • Galatasaray vs Juventus, el vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham
  • Benfica vs Real Madrid, el ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City
  • Borussia Dortmund vs Atalanta, el vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich
  • Qarabag vs Newcastle, el ganador ira contra Barcelona o Chelsea
  • Club Brugge vs Atlético de Madrid, el vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham
  • Bodø/Glimt vs Inter, el ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen, el vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich

Los vencedores de cada cruce avanzarán a los octavos de final en donde ya los esperan los ocho mejores equipos de la fase de liga: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.

Los 10 momentos imborrables de la fase de liga de la Champions League

10. Victoria del Pafos ante el Villarreal. El equipo chipriota, debutante en la Champions League se impuso por 1-0 en la jornada 4
9. El primer punto del Kairat en la historia de la Champions League. Lo obtuvo al empatar 0-0 ante el Pafos en la tercera jornada
8. La goleada de 7-2 del PSG al Bayer Leverkusen en la tercera ronda de la fase de liga de la Champions League.
7. El gol de Leandro Andrade a los 50 segundos, el más rápido en lo que va del torneo
6. Empate 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund en la primera semana de la UEFA Champions League.
5. Los 4 goles que Kylian Mbappé le marcó al Olympiakos en la jornada 5 (Real Madrid 4-3 Olympiakos)
4. La remontada del Barcelona ante el Slavia Praga en la jornada 7 de la fase de la liga
3. Mbappé, imparable. Primer jugador en marcar 12 o más goles antes de la fase de eliminación directa
2. Arsenal se convirtió en el único equipo en la historia en lograr un paso perfecto en la fase de grupos tras ganar sus 8 cotejos.
1. El gol de cabeza del portero Anatoli Trubin que clasificó al Benfica y eliminó de los mejores 8 al Real Madrid

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS