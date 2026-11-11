Juventus no se olvida de Alexander Sørloth para reforzar su ataque

Oscar Sandoval

Juventus necesita gol para recuperar terreno en la Serie A y meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos, ha marcado 15 tantos en 11 jornadas, una cifra que obligaría a la directiva a buscar soluciones en el mercado invernal y Alexander Sørloth aparecería nuevamente en el radar 'Bianconero'.

La falta de contundencia mantiene a Juventus lejos de Roma, Inter y Lazio, equipos que presumen a las mejores ofensivas del campeonato. Incluso Monza, que se encuentra en zona de descenso, ha anotado más goles que 'La Vecchia Signora'.

La séptima posición refleja las dificultades del equipo, que está a seis puntos de los puestos de Champions League y necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por Europa.

La Gazzetta dello Sport señala que Juventus volvería a la carga por Sørloth “en enero”, aprovechando la falta de protagonismo del delantero en Atlético de Madrid. El noruego no estaría cerrado a un cambio de aires y la posibilidad de probar su capacidad goleadora en la Serie A podría representar una oportunidad para todas partes.

La publicación también destaca la buena relación entre las directivas, fortalecida por la cesión de Jonathan David al conjunto ‘Colchonero’. Ese antecedente podría facilitar un acercamiento por Sørloth, que volvería a aparecer como una posible solución a un ataque que está lejos de responder a las expectativas.