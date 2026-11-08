Juventus rescató el empate ante Fiorentina en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus tuvo que venir de atrás en dos ocasiones para rescatar un empate ante Fiorentina, que dejó escapar la victoria después de ponerse dos veces en ventaja. El conjunto ‘Bianconeri’ reaccionó a los golpes de los locales y consiguió un punto en un partido intenso, en el que ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones de manera definitiva.

La ‘Fiore’ golpeó primero y apenas necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. Mateo Pellegrino apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para adelantar al conjunto local. Juventus buscó reaccionar y encontró el empate al minuto 32, cuando Randal Kolo Muani desbordó por la derecha y envió un centro preciso que Nick Woltemade remató libre de marca para firmar el 1-1.

La ‘Juve’ tuvo oportunidades para completar la remontada antes del descanso, pero se encontró con David de Gea, quien evitó que los visitantes tomaran la ventaja. El encuentro mantuvo la intensidad en el complemento y los ‘Bianconeri’ adelantaron líneas para buscar el segundo gol, aunque Fiorentina todavía tenía argumentos para complicarles el partido.

Cuando Juventus atravesaba sus mejores momentos, Fiorentina volvió a golpear. Al minuto 54, una jugada de confusión dentro del área visitante terminó en los pies de Alieu Njie, quien no perdonó y marcó el 2-1. El conjunto ‘Viola’ recuperó la ventaja y puso contra las cuerdas a un rival que nuevamente estaba obligado a reaccionar.

Luciano Spalletti movió sus piezas con un triple cambio al minuto 57 y Juventus comenzó a encontrar espacios en busca del empate. La insistencia tuvo recompensa diez minutos después, cuando Gleison Bremer se elevó dentro del área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para superar a De Gea y establecer el 2-2. Los visitantes volvieron a levantarse y dejaron abierto el partido para los últimos minutos.

El encuentro entró en un tramo final de máxima tensión, con Juventus buscando completar la remontada y Fiorentina intentando resistir para evitar otra caída. Los ‘Bianconeri’ estuvieron cerca de llevarse los tres puntos, pero no encontraron el gol de la victoria y terminaron conformándose con el empate. Juventus reaccionó dos veces y evitó la derrota, mientras que Fiorentina dejó escapar una victoria que tuvo en sus manos en dos ocasiones.