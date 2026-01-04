Juventus estaría cocinando a fuego lento el regreso de Federico Chiesa

Oscar Sandoval

Juventus necesita reforzar su ataque después del bajo rendimiento en el primer tramo de la temporada que han tenido Jonathan David y Löis Openda, entre los dos suman dos goles en la Serie A y Federico Chiesa podría volver al conjunto ‘Bianconero’ como solución de emergencia.

Chiesa no ha podido asentarse como jugador de Liverpool, la temporada pasada tuvo poca participación y este curso ha tenido más oportunidades, sin embargo, no es titular y no descartaría un regreso a Turín para estar en el radar de la Selección Italiana, aunque la paciencia será determinante.

La Gazzetta dello Sport asegura que “Juventus y Liverpool han iniciado conversaciones” luego de “conocer la disposición del extremo italiano a un posible regreso” a Turín y el tiempo marcaría la pauta de la negociación.

La publicación señala que el equipo inglés no puede permitirse en este momento la marcha de Chiesa, la baja de Salah quien está en la Copa Africana y la de Aleksander Isak bloquearían su salida de Anfield, pero “la situación podría cambiar en tres semanas” y las negociaciones finales podrían retomarse “en la segunda quincena de enero” con un punto de acuerdo en una cesión hasta el final de temporada.