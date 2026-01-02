Juventus rescató un punto ante Lecce que le vale poco en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus se alejó del liderato luego de tropezar con Lecce que tuvo como figura al portero Wladiniro Falcone quien fue decisivo con atajadas clave, incluida un penal atajado a Jonathan David en la segunda mitad que puedo significar el triunfo para los ‘Bianconeri’.

Falcone se convirtió en el peor enemigo de la ‘Juve’ durante un partido que dominó casi de principio a fin y que no ganó por culpa del portero de Lecce quien emergió como el héroe de su equipo y el villano del cuadro turinés.

El conjunto 'Bianconero' dominó por completo el choque desde el pitido inicial, pero sorprendentemente se fue al descanso por detrás en el marcador con un tanto de Lameck Lamba, que no desaprovechó un regalo de Andrea Cambiasso para superar a Michele Di Gregorio.

Pero la situación mejoró para el equipo de Spalletti. Exactamente, cuatro minutos, los que tardó McKennie para rematar a la red un balón suelto dentro del área pequeña. El gol del estadounidense hizo justicia, aunque aún no era suficiente para Juventus, que necesitaba otro para seguir la estela del Milan.

Jonathan David tuvo la oportunidad de congratularse con su afición tras cinco meses sin marcar en Serie A luego de una mano de Mohamed Kaba dentro del área que permitió al canadiense gozar de un lanzamiento de penalti que desperdició con un intento a lo Panenka mal ejecutado y que salvó con su pierna izquierda Falcone.

Lecce y su portero construyeron un muro prácticamente impenetrable, el reloj fue implacable para la Juventus y el tiempo pasó sin piedad para un equipo que se dejó dos puntos importantes en la pelea por el título.