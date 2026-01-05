Egipto y Mohamed Salah estarán en cuartos de final

Héctor Cantú

El sueño de Egipto de poder ser campeón en la Copa Africana de Naciones se mantiene más que vivo luego de lograr su boleto a los cuartos de final en un partido deslucido.

Los Faraones fueron los mejores dentro de la cancha, pero siguen sin ser un equipo que brinde espectáculo a las gradas y terminó conformándose con una victoria por la mínima diferencia sobre Benín que quedó disminuido con la lesión de su referente.

Ni siquiera la presencia de su referente Mohamed Salah, permitió que el equipo rojo lograra un marcador más abultado. En los primeros minutos del encuentro, Omar Marmoush falló la opción más clara del encuentro cuando quedó mano a mano con el arquero rival.

Benín no fue un rival fácil. Con tolerancia y calma a la hora de atacar, llegó en varias ocasiones para imponer el miedo en el arco de Mohamed El-Shenawy.

Fue hasta entrado el segundo tiempo cuando la historia cambió con un gol de otro partido y otro planeta. Una jugada de asociación dejó el balón en los pies de Marwan Attia quien sin pensarlo conectó de primera oportunidad el balón para enviarlo al fondo de las redes.

Pero Egipto no supo finiquitar la historia cuando tuvo la opción y dejó vivir a un Benín que nunca renunció al ataque.

Así, en un descuido, llegó el tanto del empate luego de un desafortunado desvío que obligó al aquero egipcio a tenderse para evitar el autogol. Sin embargo, la pelota cayó en los pies de Jodel Dossou, quien marcó el empate para poner sufrir a Egipto.

En el tiempo extra, Egipto no tuvo reparo en marcar los goles que terminaron por enviarlo a la ronda siguiente.

Primero, a los 7 minutos con el tanto de Yasser Ibrahim y después ya en el agregado del segundo tiempo extra, con el tanto de Mohamed Salah para poner cifras definitivas al encuentro.