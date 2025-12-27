Juventus comprometió aún más al sotanero Pisa

Redacción FOX Deportes

Juventus se impuso 2-0 a Pisa en el Arena Garibaldi, con goles de Calabresi (Autogol al 73′) y Kenan Yıldız (92′). El duelo fue cerrado casi todo el trámite, con la Juve buscando espacios sin desesperarse.

Pisa resistió con orden y buscó contras aisladas que no terminaron de cuajar.

Al final, la calidad individual y la insistencia visitante inclinaron la balanza.

El partido inició parejo, con Juventus proponiendo y Pisa respondiendo con voluntad. La 'Vecchia Signora' tuvo más la pelota y paciencia para desgastar al rival.

FT |⌛️| Chiudiamo l’anno con una vittoria e con tre punti conquistati in trasferta ⚪️⚫️



Bravi ragazzi! 💪🏻@EASPORTSFC @easportsfcit#PisaJuve pic.twitter.com/koMJJnknDj — JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2025

Cuando cayó el primer gol, el visitante se acomodó y jugó con mayor claridad. Pisa intentó reaccionar, pero le faltó precisión para romper la defensa turinesa.

El 2-0 impulsa a Juventus a la pelea por la parte alta con 29 puntos en 17 jornadas. Refuerza sus aspiraciones europeas y la sensación de saber cerrar partidos.

La Juve encontró variantes para destrabar un marcador complicado fuera de casa. Tres puntos claves en una Serie A cada vez más apretada y de márgenes finos.

Para Pisa, el golpe duele y lo mantiene con 11 unidades, cerca del descenso. La entrega fue insuficiente y los errores puntuales cobraron factura.

Deberá ajustar pronto si quiere sumar y respirar en la tabla. La derrota obliga a reaccionar si no quiere quedarse atrapado abajo.