Publicación: sábado 27 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Juventus comprometió aún más al sotanero Pisa

Los 'Bianconeri' sufrieron al inicio pero en el segundo tiempo impusieron su ley

Juventus se impuso 2-0 a Pisa en el Arena Garibaldi, con goles de Calabresi (Autogol al 73′) y Kenan Yıldız (92′). El duelo fue cerrado casi todo el trámite, con la Juve buscando espacios sin desesperarse.

Pisa resistió con orden y buscó contras aisladas que no terminaron de cuajar.
Al final, la calidad individual y la insistencia visitante inclinaron la balanza.

El partido inició parejo, con Juventus proponiendo y Pisa respondiendo con voluntad. La 'Vecchia Signora' tuvo más la pelota y paciencia para desgastar al rival.

Cuando cayó el primer gol, el visitante se acomodó y jugó con mayor claridad. Pisa intentó reaccionar, pero le faltó precisión para romper la defensa turinesa.

El 2-0 impulsa a Juventus a la pelea por la parte alta con 29 puntos en 17 jornadas. Refuerza sus aspiraciones europeas y la sensación de saber cerrar partidos.

La Juve encontró variantes para destrabar un marcador complicado fuera de casa. Tres puntos claves en una Serie A cada vez más apretada y de márgenes finos.

Para Pisa, el golpe duele y lo mantiene con 11 unidades, cerca del descenso. La entrega fue insuficiente y los errores puntuales cobraron factura.

Deberá ajustar pronto si quiere sumar y respirar en la tabla. La derrota obliga a reaccionar si no quiere quedarse atrapado abajo.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS