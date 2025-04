Johan Vásquez, protagonista en el tributo de la Serie A al Genoa

Enrique Gómez

Aunque el último título del Genoa en la Serie A fue hace más de 100 años y que en los últimos tiempos su lucha está en mantenerse en primera división o en regresar a la Serie A una vez que ha perdido la categoría, no deja de ser un club histórico de Italia y el mismo Johan Vásquez lo reconoce.

En un video especial de la liga italiana, donde se valora y se reconoce a las sedes más importantes del balompié de este país, Vásquez habló de lo que significa el ‘Grifo’ y de lo que representa el futbol para su vida; también, habló de lo difícil es jugar en esta liga y el gran compromiso que tiene al ser un defensa

“El Genoa no es solo un equipo de futbol, sino un pedazo de la historia del futbol italiano y mundial. El futbol para mí es la vida, es algo que me inculcaron desde niño, el futbol me ha cambiado la vida a mí y a mi familia”, dijo en uno de los dos videos que la Serie A le dedicó al equipo genovés en redes sociales.

Génova, corazón de acero, alma de mar y los Grifone. Campeones del #MadeInItaly con Johan Vásquez 👀 Episodio 6@GenoaCFC pic.twitter.com/XBQkdDj0St — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 10, 2025

“La Serie A es un campeonato hermoso y muy difícil, hay equipos muy fuertes y competitivos. Para un defensor como yo, hay mucho que aprender y aquí la defensa es un aspecto realmente importante”, agregó Vásquez, quien ha jugado casi todos los partidos de esta temporada, la mayoría como titular.

El zaguero de 26 años llegó a Génova desde el continente americano en 2021, como él dijo, hizo “el viaje de Cristóbal Colón al revés” y ahora está viviendo su cuarta temporada en el futbol de Italia (una de ellas con el Cremonese cuando descendió), ya afianzado como un pilar en esta institución.

El seleccionado mexicano ha tenido una gran temporada y junto a sus compañeros, ha logrado que el Genoa se mantenga alejado de los lugares de descenso. O sea, ya sea que el mexicano se quede en el equipo y atienda una de las supuestas ofertas de otros clubes, el histórico ‘Grifo’ seguirá en Serie A.