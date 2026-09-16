Johan Vásquez marcó y Genoa avanzó en la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Genoa derrotó 1-0 al Südtirol de la segunda división para clasificar a octavos de final de la Coppa Italia con un gol de Johan Vásquez, quien se vistió de héroe después de entrar de cambio a los 80 minutos y marcar el gol del triunfo al 87.

⏹️ ?? | Genoa 1️⃣-0️⃣ Südtirol



? Passiamo agli Ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa! ?? pic.twitter.com/T0FwADp0YS — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 15, 2026

Genoa disputará los octavos de final por segunda temporada consecutiva y buscará avanzar a cuartos por primera vez desde 1992, después de superar a un Südtirol que complicó a los locales y vendió cara la derrota.

El partido se le dificultó a los ‘Rossoblù’ y el defensor mexicano ingresó al 80 para buscar una solución en el área contraria. El plan de Daniele De Rossi rindió frutos siete minutos después, cuando los tiempos extra aparecían en el horizonte.

Johan Vásquez se sumó al ataque en un tiro de esquina y se levantó para rematar de cabeza dentro del área chica, sentenciando la clasificación de Genoa a tres minutos del final.