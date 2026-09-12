Johan Vásquez pasó de héroe a villano: marcó y terminó expulsado en la Serie A

Oscar Sandoval

Genoa empató 1-1 con Frosinone y consiguió su primer punto de la temporada en la Serie A. Los visitantes dieron el primer golpe, pero Johan Vásquez emparejó la contienda en el segundo tiempo y terminó como protagonista luego de ser expulsado al 86.

Genoa cortó una racha de tres derrotas en fila ante Frosinone, una de las sorpresas en el inicio del ‘Calcio’, al ocupar la quinta posición de la tabla con dos triunfos, un empate y una derrota en cuatro jornadas luego de conseguir el ascenso.

Giorgi Kvernadze adelantó a Frosinone con su segundo tanto de la temporada en la Serie A a los 14 minutos y puso contra la pared al equipo genovés, que igualó a los 50 con una volea del defensor mexicano.

Johan Vásquez remató dentro del área tras un tiro de esquina y anotó su primer gol del curso en el futbol italiano. Sin embargo, vio la tarjeta roja a cuatro minutos del final por doble amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores.

Genoa resistió en los últimos minutos y rescató el empate para acercarse a la zona de salvación, que marca Fiorentina con tres unidades.