Johan Vásquez dio un partidazo y Genoa venció a la Juventus

Enrique Gómez

Ganarle a la Juventus, incluso a esta Juventus, es todo un logro para un equipo como el Genoa.

Con el mexicano Johan Vásquez como capitán (y siendo el jugador mejor calificado del partido según centrales como Soccerway o Google), el 'Grifo' derrotó al gigante piamontés, que después de este descalabro abandonó definitivamente los puestos hacia torneos europeos.

Genoa venció 2-0 al equipo de Turín y finalmente se ha despegado de puestos de descenso.

Con una posesión inferior al 40% y dedicado a defender la ventaja de dos goles desde antes de la media hora de partido, el Genoa pegó la campanada y agravó considerablemente la crisis de la ‘Juve’, que después de nueve fechas se encuentra fuera de los seis primeros lugares.

Así fueron los goles de este partido en el estadio Luigi Ferraris:

· 1-0 (12’): Sin ángulo, Kingsley Ehizibue disparó a primer poste y el portero colaboró

· 2-0 (28’): Tommaso Baldanzi mandó al fondo de la red un balón suelto en el área

Con esta ventaja tempranera, el Genoa debía defender con total precisión para guardar el resultado y la zaga comandado por el seleccionado mexicano cumplió con el trabajo. De acuerdo con Soccerway, el lateral derecho tuvo una calificación de 8.4, por mucho la más alta del partido.

Como siempre, Vásquez fue titular y jugó todo el encuentro en el equipo de Danielle De Rossi.

Luego de tres victorias en sus últimos cuatro partidos, el Genoa llegó a 10 puntos en la Serie A y de pronto ya no se ven tan lejos los 14 puntos que tiene el Napoli, dentro de los puestos europeos.