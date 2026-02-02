Jean-Philippe Mateta no superó los exámenes médicos con Milan

Oscar Sandoval

Milan y Crystal Palace habían alcanzado un acuerdo para la transferencia de Jean-Philippe Mateta al futbol italiano a cambio de 35 millones de euros, sin embargo, todo colapsó luego de no superar las pruebas médicas por culpa de una vieja lesión en la rodilla derecha.

Milan tiene el tiempo contado porque el mercado invernal está a punto de cerrar y necesita reforzar la plantilla de Massimiliano Allegri con un ‘9’, el elegido era Mateta quien realizó los primeros exámenes médicos en Londres con permiso de Crystal, pero el conjunto ‘Rossonero’ fue minucioso con una herida en la rodilla que echó abajo la operación.

La Gazzetta dello Sport asegura que el cuerpo médico “consideró oportuno investigar más a fondo” una lesión en el menisco de la rodilla derecha que sufrió el delantero en 2019 y que tras los resultados, “se teme que sea necesaria una nueva cirugía en el futuro”.

Milan se queda con pocas horas para comenzar una negociación por un delantero y deberá moverse con prisa para reforzar el ataque.