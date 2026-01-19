Oscar Sandoval
Jean-Philippe Mateta es el delantero que quiere la Juventus
La ‘Juve’ ya tocó la puerta de Crystal Palace para negociar por el francés
La derrota ante Cagliari reflejó las carencias ofensivas de Juventus que necesita un goleador para intentar terminar la temporada en el cuarto lugar de la Serie A, el club lleva tiempo analizando diferentes perfiles, pero ya se decidió y movió ficha por Jean-Philippe Mateta.
La lesión de Dusan Vlahovic, más el bajo rendimiento de Löis Openda y Jonathan David han provocado que al conjunto ‘Bianconero’ le falte pólvora al frente, es evidente que la falta de un ‘9’ lo ha relegado en la lucha por los primeros puestos y reforzar el ataque es prioridad en el mercado invernal.
Tuttusport con sede en Turín asegura que la directiva del equipo italiano abrió “oficialmente las negociaciones con Crystal Palace para fichar a Jean-Philippe Mateta”, una operación que le exige un pago cercano a los 35 millones de euros por del delantero de 28 años.
La publicación revela que la ‘Juve’ llegó a un acuerdo con Mateta por las próximas cuatro temporadas y que “espera luz verde” por parte del equipo inglés que no se moverá de los 35 millones de euros que pide por el francés.
La fórmula que podría acelerar la operación sería una cesión hasta final de temporada con opción de compra, dando un adelanto del dinero por el préstamo y terminando el curso pagar el resto.
