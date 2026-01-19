Cagliari le ganó a la Juventus en la Serie A después de cinco años

Redacción FOX Deportes

Juventus, que con Luciano Spalletti solo había perdido un partido de los 15 disputados desde su llegada, se complicó la vida al caer 1-0 ante Cagliari, lo que deja en manos de la Roma los puestos de la Champions League.

El partido se le puso muy de cara a la ‘Juve’ en la primera mitad. El árbitro señaló penalti a su favor, se relamió los labios el combinado de Spalletti, pero el VAR se entrometió salvar al Cagliari.

Luca Mazzitelli el protagonista del partido. El centrocampista, un histórico del fútbol italiano que ha pasado por equipos como Roma, Brescia, Sassuolo, Genoa, Pisa o Como, pasó de ser un posible villano tras el penal a ser el héroe de la gran noche del Cagliari luego de marcar el gol del triunfo.

Cagliari redujo a una ‘Juve’ que, pese al control del balón, con casi un 80% de posesión, solo pudo tirar 5 veces a puerta. Una sola necesitaron los visitantes. El palo, en una jugada en los minutos finales, evitó el tanto de Yildiz que hubiera supuesto el empate.