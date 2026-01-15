Mientras insiste por Zirkzee, la Roma cierra el fichaje de Donyell Malen

Redacción FOX Deportes

Mientras espera que se destrabe el traspaso de Joshua Zirkzee, la Roma ya cerró el fichaje de otro jugador proveniente del futbol inglés: el neerlandés Donyell Malen, quien llega prodecente del Aston Villa.

El equipo italiano desembolsó 21 millones de euros por el delantero de 26 años, autor de siete goles en esta temporada para el Villa, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.

Reforzar el ataque era prioritario para el técnico Gian Piero Gasperini, quien prácticamente solo contaba con Evan Ferguson y Artem Dovbyk (ambos lesionados y en la puerta de salida), por lo que para este mercado ya crsitalizó los fichajes de Malen y de Robinio Vaz, francés de 18 años proveniente del Marsella.

En lo que respecta al neerlandés, él era uno de los mejores revulsivos de la Premier League, pero salió ante la necesidad del club de liberar salarios y del propio jugador por ganar minutos de juego en esta temporada premundialista.

El exjugador dek Borussia Dortmund disputó 46 partidos en un año con el Aston Villa y le alcanzó para anotar 10 goles y poner dos asistencias.

Pese a estas dos contrataciones, el gran objetivo de la Roma en el mercado de invierno es contratar a Joshua Zirkzee, también delantero, también neerlandés y también proveniente de la Premier League y que se ha negado a entrenar con el Manchester United para forzar su salida al club italiano.