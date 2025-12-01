Jamie Vardy evitó la escalada de Bologna en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Jaime Vardy, de 38 años, lideró con un doblete la victoria 3-1 de Cremonese en el estadio Renato Dall'Ara ante Bologna, en un partido de la Serie A en los que los visitantes sumaron tres puntos para alejarse de la zona de descenso.

Ya son cuatro los tantos del veterano delantero inglés en esta temporada, que han ayudado, a salir de la zona peligrosa de la Serie A al Cremonese, que se sitúa en el puesto 11 con 17 puntos.

Vardy, héroe del Leicester ganador de la Premier League en 2016, anotó el 0-2 a los 34 minutos tras batir en un mano a mano al meta del Bolonia Federico Ravaglia y el 1-3 al 50 con un disparo preciso dentro del área.

Bolonia, que a priori tiene aspiraciones altas en esta Serie A y que venía de golear por 4-1 al Salzburgo en la Europa League, se queda en sexta posición con 24 puntos, a cuatro del líder, el Milan.