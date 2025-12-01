Los 5 momentos de la Jornada 13 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Nico Paz es el único jugador de la Serie A que tiene, por lo menos, 5 goles y 5 asistencias. De hecho solo él y Michael Olise cuentan con esos números en las 5 grandes ligas de Europa.

Tuvieron que pasar 239 días para que el Genoa volviera a ganar en casa. Los ‘Rossoblù’ se impusieron al Verona y rompieron una racha de 9 partidos sin victoria en el Stadio Luigi Ferraris.

Rafael Leão se convirtió en el cuarto jugador que ha participado en más de 100 goles con el mismo equipo desde 2019, con un registro de 60 tantos y 41 asistencias.

Lautaro Martínez marcó un doblete frente a Pisa, con ello convirtió a los ‘Torri’ en el rival #29 al que le hace un gol. Desde 2018, ningún futbolista les ha anotado a tantos equipos diferentes en la liga.

Jamie Vardy marcó su primer hat-trick en la competencia y se convirtió en el segundo futbolista de 38 años o más, que logra tres tantos con un equipo recién ascendido.