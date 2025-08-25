Inter se estrenó en la Serie A goleando a Torino

Oscar Sandoval

Inter derrotó 5-0 a Torino para iniciar la temporada en la Serie A con confianza en el proyecto de Cristian Chivu, los interistas arrollaron al ‘Toro’ con una segunda mitad redonda en la que el ataque se dio gusto y no había mejor forma de presentarse ante su afición.

La renovación de Inter comenzó con tres puntos y cinco goles con los que Chivu enseña sus armas para pelear este curso en el ‘Calcio’, su rival no tuvo posibilidades de ganar el partido en ningún momento y se fue desmoronando con cada gol recibido.

Alessandro Bastoni reflejó la superioridad de los ‘Nerazzurri’ a los 18 minutos luego de rematar de cabeza en el área tras un tiro de esquina.

Marcus Thuram aumentó la distancia al 36 y Franco Israel evitó la goleada antes del descanso con dos atajadas que maquillaron el resultado al medio tiempo, pero en el complemento nada pudo hacer para mantener a su equipo con vida en el duelo.

No podía faltar el gol de presentación este curso de Lautaro Martínez quien marcó el 3-0 comenzando la segunda parte luego de un error defensivo de Gvidas Gineitis quien dejó corto un pase retrasado para su portero y el argentino mandó el balón al fondo.

Inter mantuvo el ritmo y Thuram marcó el cuarto con un cabezazo soberbio a los 61 minutos dejando a Torino hundido en el césped de San Siro.

Ange-Yoan Bonny cerró la cuenta al 72 gracias a un nuevo fallo en la salida del cuadro bajo de los visitantes que el delantero francés mandó al fondo para asegurar el primer triunfo de los ‘Nerazzurri’.