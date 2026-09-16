Inter peleará por el liderato de la Serie A sin Hakan Çalhanoglu

Oscar Sandoval

Inter y Roma se verán las caras en el Estadio Olímpico de la capital italiana en un partido que tendrá en juego el liderato de la Serie A. Los dos equipos llegarán con paso perfecto, pero los ‘Nerazzurri’ lo harán sin Hakan Çalhanoglu.

Çalhanoglu no participó en la victoria ante Udinese por precaución y posteriormente se sometió a pruebas médicas que confirmaron una lesión muscular en la pierna derecha.

El club informó que los exámenes diagnosticaron “una distensión en el músculo aductor del muslo derecho”. Inter no confirmó cuánto tiempo estará de baja el mediocampista turco y señaló que “será evaluado en los próximos días”.

Çalhanoglu tampoco podrá ser convocado para los partidos de Turquía en la Nations League y se espera que pueda reincorporarse después del parón internacional para el enfrentamiento contra Parma del 10 de octubre.