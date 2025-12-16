Inter llega a la Supercopa de Italia como favorito

Oscar Sandoval

La Supercopa de Italia en formato ‘Final Four’ regresa a Arabia Saudita con tres partidos entre los mejores clubes del ‘Calcio’. Napoli y Bolonia llegan como campeones de la Serie A y de la Coppa Italia; Inter y Milan lo hacen como subcampeones y el favorito es el conjunto ‘Nerazzurri’.

Inter recuperó el liderato de la Serie A después de tres jornadas y una racha de tres victorias consecutivas, es la mejor ofensiva de la liga con 34 goles en 15 jornadas y está en un momento dulce, mientras sus rivales aterrizan en Arabia Saudita a la baja.

Bolonia que enfrentará al conjunto ‘Nerazzurri’ en semifinales tiene tres partidos sin ganar y de ellos, dos son derrotas, durante su estancia en Medio Oriente podría perder el sexto lugar de la clasificación y caer de la zona europea. Su vuelta a la supercopa podría durar 90 minutos.

Milan y Napoli pelearán por un lugar en la final, pero las dudas rodean a los dos equipos que perdieron el liderato al mismo tiempo luego de empatar con Sassuolo y caer ante Udinese en la última jornada reflejo de los problemas futbolísticos por los que atraviesan. El torneo en este momento no es su prioridad e Inter podría aprovechar para levantar el título.