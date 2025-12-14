Inter es el nuevo líder de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter venció 2-1 a Genoa y aprovechó los tropiezos de Milan y Napoli para escalar a lo más alto de la tabla, recuperó el liderato después de cuatro jornadas y viajará a la Supercopa de Italia como favorito.

Victory on the road ✅ pic.twitter.com/w87p6u9t8O — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) December 14, 2025

Inter llegó al liderato y deberá darle las gracias a Sassuolo que frenó a Milan y Udinese que le pegó a Napoli para dejarle el camino abierto y no falló ante Genoa.

Los locales salieron a presionar y con intensidad complicaron el inicio del partido, pero los visitantes necesitaron de una para poner el marcador a su favor.

Un error defensivo y una recuperación interista en campo 'Griffone' terminó con un disparo flojo de Yann Bisseck que se coló en el primer poste con la colaboración de Nicola Leali a los seis minutos.

Los visitantes controlaron el juego, dominaron y se asentaron en la cancha aumentando la ventaja a los 38 minutos con un zapatazo cruzado de Lautaro Martínez que echó los tres puntos a la bolsa de Inter.

Genoa dio señales de vida a los 68 minutos luego de un tanto de Vitinha que dio esperanzas de una remontada, el brasileño ganó por velocidad a los centrales y se quitó a Yann Sommer para anotar el 2-1.

Inter no puso en riesgo el resultado y escaló al liderato para quedar un punto por delante de Milan y a dos de Napoli.