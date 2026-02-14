Inter impuso carácter, resistió volteretas y doblegó a Juventus

Hiram Marín

En un duelo vibrante por la Serie A, Inter de Milán y Juventus ofrecieron un choque lleno de volteretas y ritmo intenso en San Siro.

El marcador final fue 3-2 a favor de Inter, con un autogol inicial que cambió los ánimos y prometió un duelo de ida y vuelta desde temprano.

El primer tanto llegó al minuto 17 cuando Andrea Cambiaso desvió el balón en propia puerta para Inter, adelantando a la ‘Vecchia Signora’, antes de que el mismo Cambiaso equilibrara para Juventus poco después al 26’. El constante intercambio de iniciativas reflejó la rapidez con que ambos equipos quisieron imponer su estilo ofensivo.

Ya en la segunda mitad, Francesco Pio Esposito devolvió la ventaja a Inter al 76’ con una definición precisa tras una jugada colectiva bien tejida, y cerró el marcador Piotr Zieliński al 90’ para sellar la remontada local. Juventus no bajó los brazos y acortó distancias gracias a Manuel Locatelli al 83’, manteniendo el suspense hasta el final.

El resultado implica un impulso para Inter en su lucha por la cima del torneo, consolidando su posición con una victoria clave que demuestra carácter y resistencia ante un rival de alto nivel.

Para Juventus, pese a la derrota, la muestra de competitividad y la capacidad de respuesta en varias fases del juego refuerzan su aspiración de mantenerse en la zona alta de la tabla.