Inter derrotó a Lazio a pesar de ser campeón de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter venció 3-0 a Lazio jugando a medio gas y sin presión tras asegurar el título de la Serie A la jornada pasada, todo le salió a la perfección porque Lautaro Martínez regresó a la titularidad y marcó para sumarse a tiempo a las celebraciones del ‘Scudetto’.

Another victory for the Champions of Italy 🇮🇹🖤💙



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Inter tiene la cabeza puesta en la final de la Coppa Italia porque conseguir el doblete en el futbol italiano es su objetivo, peleará por el título con Lazio que esta tarde quedó lejos de poder competir al nivel del campeón que llegará a la cita del próximo miércoles como favorito.

Lautaro se fue en blanco contra Parma, pero no tardó en reencontrarse con el gol y lo hizo a los seis minutos luego de rematar de volea un balón que llegó al área chica tras un saque de banda. El tanto lo colocó como el tercer máximo goleador argentino en el ‘Calcio’ con 132 dianas por debajo de Hernán Crespo y Gabriel Batistuta.

Petar Sucic amplió la ventaja al 39 con un disparo colocado luego de un pase retrasado del ‘10’ que se convirtió en asistencia. El tanto le cortó las alas a ‘Las Águilas’ que se quedaron con 10 jugadores a los 59 minutos tras la expulsión de Alessio Romagnoli.

Henrick Mhkitharyan marcó el 3-0 definitivo al 76 e Inter consiguió una victoria que lo llena de confianza de cara a la final de la Coppa Italia.