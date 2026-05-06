El papa León XIV recibirá al Milan tras conquistar la Serie A

EFE

El Inter, que se proclamó campeón de la Serie A el pasado domingo, será recibido en audiencia por el papa León XIV el próximo sábado en el Vaticano, antes de su partido liguero contra el Lazio, informó la oficina de prensa del Vaticano.

La delegación del conjunto 'nerazzurro' estará encabezada por el equipo, el entrenador Cristian Chivu, y miembros de la directiva del club, y la audiencia con el pontífice está prevista para las 10:00 horas (13:00 PT/16:00 ET), según adelantó, por su parte, el club.

"Un momento especial para el Inter", subrayó la entidad, que se desplazará a Roma para disputar su encuentro liguero frente al Lazio en el Estadio Olímpico, en la trigésima quinta jornada de liga.

La afición 'neriazurri' festejó con todo el Scudetto 21 del Inter

El acto en el Vaticano se enmarca en las tradicionales audiencias del pontífice a delegaciones deportivas y equipos de alto rendimiento que destacan por sus logros competitivos.

El Inter se proclamó campeón de la Serie A el pasado domingo 2026 tras imponerse al Parma por 2-0 en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), asegurando matemáticamente el título a falta de tres jornadas para el final.

El conjunto dirigido por el rumano Cristian Chivu conquistó así su vigésimo primer 'Scudetto', después de una temporada marcada por la regularidad, en la que defendió el liderato durante la mayor parte del curso y acumuló 26 victorias en 35 partidos.