Inter campeón de la Coppa Italia y dueño del futbol italiano

Oscar Sandoval

Inter derrotó 2-0 a Lazio para convertirse en campeón de la Coppa Italia y conseguir el tercer doblete de su historia que lo confirmó como el mejor equipo del futbol italiano en esta temporada y sin dejar dudas.

I Campioni d'Italia hanno vinto la Coppa Italia 🖤💙

One more victory 🏆🏆 pic.twitter.com/zTNv1fv0op — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2026

Inter no tuvo piedad y goleó a Lazio para cerrar con broche de oro una campaña que será inolvidable, vino de atrás para llevarse la Serie A con toda autoridad y arrasó con sus rivales en el torneo de copa en el primer año de Cristian Chivu como estratega.

El técnico pasará a la historia del conjunto ‘Nerazzurri’ al ser el primero en conquistar el doblete en su primera temporada al frente del equipo que puso contra las cuerdas a Lazio con un autogol de Adam Marusic a los 14 minutos cuando el conjunto romano intentaba entrar al partido.

Inter controló el balón ante un rival derrotado mentalmente y Lautaro Martínez amplió la ventaja al 35 luego de un error defensivo de Nuno Tavares quien perdió el balón con Denzel Dumfries que lo cruzó por el área para la llegada del argentino a segundo poste.

Lazio quedó lejos de poder pelear por el título de la Coppa Italia que conquistó Inter después de dos temporadas y por décima ocasión en su historia.