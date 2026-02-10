Histórica clasificación de Como a semifinales de la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Como venció a Napoli en penales y clasificó a las semifinales de la Coppa Italia por primera vez después de 40 años, se confirmó como la revelación del futbol italiano en los últimos años luego superar una tanda de 16 penaltis para acabar con el campeón de liga y citarse con Inter.

Como disputará las semifinales de copa después de cuatro décadas, en la temporada 1985/86 se quedó a un paso de pelear por el título y buscará escribir una nueva página con una generación que hoy se convirtió en histórica y que es encabezada por Nico Paz.

Los visitantes pegaron primero con un penal de Martin Baturina avalado por el VAR a los 39 minutos que convertía en justo el resultado, pero el gusto duró poco porque los ‘Azzurri’ empataron al 46 con un gol más del canterano Antonio Vergara quien en cuestión de semanas ha marcado en Champions League, Serie A y Coppa Italia.

Los penales fueron inevitables y una pesadilla para los locales, fallaron Romelu Lukaku y Stanislav Lobokta para darle el boleto de las semifinales a Como que jugará con Inter a doble partido y que obviamente sueña con el título.