Hirving Lozano no debió salir del Napoli

Héctor Cantú

El delantero mexicano, Hirving Lozano, no debió salir nunca del Napoli, reveló Rudi García, hoy entrenador de la selección Belga y exentrenador del equipo italiano en los tiempos de Lozano.

En conferencia de prensa previa al choque entre México y Bélgica correspondiente a la fecha FIFA, el entrenador explicó que en el 2023 nunca tuvo la intención de que Lozano saliera del equipo.

“Fui su entrenador en el Napoli, la salida de Hirving fue aparte, yo quería que se quedara en el equipo porque marcaba muy bien, tomaba buenas decisiones, daba pases de gol y aportaba mucho al equipo. Su salida se dio por la dirigencia, no por mí”, reveló el ahora entrenador nacional.

Hirving Lozano salió del Napoli para regresar al PSV Eindhoven durante una temporada más antes de probar suerte en la MLS.

Bélgica está lista, con todas sus estrellas, para vencer a México

Ahora, el delantero se encuentra sin equipo y con ello quedaron eliminadas las opciones de que juegue la Copa del Mundo 2026.

Luego de la goleada ante Estados Unidos, Bélgica prepara un equipo con muchas modificaciones para dar descanso a los futbolistas que alinearon ante las Barras y las Estrellas.