Estados Unidos, humillado en casa a 10 semanas del Mundial

Hiram Marín

Hacía mucho que Estados Unidos no se desfondaba de tal manera en un partido. El USMNT no aprovechó la localía y cayó de manera contundente 5-2 ante Bélgica, como parte de la preparación para el Mundial 2026, en el que el equipo de las barras y las estrellas es anfitrión.

Se trató de un contraste notable, Bélgica se vio como un equipo más ordenado, con carácter ofensivo y llegadas desde los primeros minutos, mientras que los norteamericanos fueron todo lo contrario y lo que en un principio fue esfuerzo se convirtió poco a poco en frusración.

Y precisamente para aumentar el contraste, fue Estados Unidos el equipo que se fue arriba primero, con gol de Weston McKennie al 39', el primer tiempo lucía parejo y todo parecía que se mantendría en ese tenor durante los siguientes minutos, pero Bélgica tenía otro plan.

Vino primero el empate por parte de Zeno Debast, para que la primera mitad terminara 1-1 y la esperanza de ver un juego disputado se mantuviera por algunos minutos en la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS.

En el segundo tiempo Bélgica salió desatado. Se hicieron algunos ajustes en medio campo y vinieron los goles casi en racimo. Primero fue Amadou Onana, posteriormente Charles De Ketelaere de penal, al 68' un auténtico poema de Dodi Lukebakio y al 81 otra vez Lukebakio ponía el 5-1.

Patrick Agyemang anotó el segundo para el USMNT al 81' pero ya era demasiado tarde, pues la humillación estaba consumada.

El resultado es esperanzador para el conjunto europeo, mientras que para los dirigidos por Mauricio Pocchettino las dudas previas a la Copa del Mundo continúan y el entendimiento en la cancha continúa como un incómodo pendiente.