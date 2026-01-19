Redacción FOX Deportes
Giovane es el nuevo delantero de Napoli
Giovane intentará rendir mejor que Lorenzo Lucca y Noa Lang
Napoli cerró el fichaje de Giovane Santana, delantero de Hellas Verona que cubrirá las recientes bajas de Lorenzo Lucca y Noa Lang quienes ficharon por Nottingham Forest y Galatasaray, respectivamente.
El delantero brasileño de 22 años, ha sido una de las revelaciones de la Serie A, autor de 3 goles y 4 asistencias con Verona que pierde a su mejor baza en un momento complicadísimo de la temporada y cuando se ubica en puestos de descenso.
Giovane que viajó este sábado a Milán para pasar el reconocimiento médico, aterrizó en Nápoles para firmar contrato y hacer oficial su fichaje.
Antonio Conte pretende tener a disposición al brasileño ya incluso para el duelo de este domingo contra Juventus, un partido clave en la batalla por el 'Scudetto'.
La fórmula de la operación será, según apuntan medios locales, de una cesión hasta final de temporada con compra obligatoria que rondará un total de 20 millones de euros.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT