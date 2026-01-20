Napoli no remató a Copenhague y repartió puntos en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Napoli se llevó un doloroso empate ante Copenhague, pese a jugar una hora contra diez jugadores, un resultado que complica sus opciones de pasar al playoff de la Champions League porque cerrará la fase de liga ante Chelsea.

El conjunto italiano sabía que necesitaba el triunfo y fue superior, salió mandando y se hizo con la pelota, la fue moviendo liderado por Lobotka y las ocasiones fueron cayendo, pero no supo cerrar un partido que tenía de cara y acabó frustrado por su falta de acierto.

Al Copenhague le costaba encontrarle la vuelta al partido. Nada raro, por otra parte. No juega un encuentro oficial desde hace un mes, por el parón invernal de la liga danesa. Y peor se le puso la cosa cuando Delaney se autoexpulsó con una entrada kamikaze a Lobotka dejó a su equipo con diez.

Napoli ya no esperó mucho. Y McTominay, ante la pasividad de la defensa local, cabeceó solo en un córner, poco después. Su cuarto gol en siete partidos en el torneo.

El equipo danés tampoco se veía demasiado agobiado y enlazó algunos ataques para avisar el Nápoles que no acababa de cerrar el partido. Y vaya si lo pagó.

Buongiorno se llevó por delante a Elyounoussi, el mejor de su equipo, y el árbitro pitó penalti. Larsson lo tiró fatal, pero recogió el rechace y marcó a puerta vacía para dejar con vida a Copenhague que se jugará el todo por el todo contra Barcelona.