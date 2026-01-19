Chelsea dispuesto a todo con tal de abrirle la puerta a Raheem Sterling

Oscar Sandoval

Raheem Sterling está fuera de los planes de Chelsea que le buscará equipo en este mercado invernal, el atacante pasó el primer tramo de la temporada entrenando por separado y el panorama parecía cambiar con la llegada de Liam Rosenior, pero no ha sido así y el jugador está en el aparador de los ‘Blues’.

Sterling se ha convertido en una carga para Chelsea que no pudo acomodarlo en ningún equipo durante el verano y la puerta de Stamford Bridge se volvió abrir el pasado 1 de enero porque definitivamente el atacante no es parte del primer equipo y su suerte no cambiará.

El periodista Nicoló Schira señala que el conjunto londinense ha “ofrecido” al inglés a Napoli “en un préstamo de seis meses con gran parte del salario pagado” por la entidad inglesa.

Sterling no ha debutado en esta temporada y necesita abandonar Chelsea para continuar con su carrera porque de otra forma podría perder un año debido a la inactividad.