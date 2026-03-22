Fiorentina hizo más grande el bache de Inter en la Serie A

Oscar Sandoval

Fiorentina le dio una mano a Milan luego de empatar 1-1 con Inter y sumó un punto que lo aleja de la zona de descenso, un gol de vestidor de Pío Esposito puso por delante a los visitantes que no remataron el partido y perdieron dos puntos en la recta final para sumar tres partidos sin ganar en la Serie A.

Inter avanza rumbo al título número 21 de su historia a pesar del tramo inestable por el que atraviesa, después de la Fecha FIFA tiene un calendario complicado recibiendo a la Roma y visitando a Como, pero si tiene buenos resultados puede abrir espacio para el trofeo en sus vitrinas.

Fiorentina se desajustó tras el primer saque de banda de los visitantes y Esposito apareció entre los centrales para rematar de cabeza en el área chica marcando el 1-0 a los 40 segundos, un tanto que le cayó de peso al conjunto ‘Viola’.

Fiorentina are back in it thanks to Ndour! ⚜️💪#FiorentinaInter 1-1 pic.twitter.com/u4SZyqV2W8 — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 22, 2026

El equipo de Florencia que se juega la permanencia cada jornada y tiene la obligación de sumar en cada partido, salió a la segunda mitad con decisión y fue ganando terreno. Los interistas no liquidaron a los locales que fueron de menos a más hasta encontrar el empate.

La ‘Fiore’ metió a los ‘Nerazzurri’ en su campo y Cher Ndour marcó el empate a los 77 minutos luego de encontrarse un rechace en el área con la portería vacía. El gol despertó a Inter, pero no tuvo tiempo de marcar la diferencia y Milan quedó a seis puntos, viene lo mejor en la Serie A.