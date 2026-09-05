Espectacular voltereta de la Roma en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Un zurdazo de Matías Soulé en el minuto 90+3 completó una remontada delirante de la Roma ante Atalanta, después de que Mario Hermoso derribara el muro de Marco Carnesecchi con un cabezazo en el 90 que inició la voltereta en el marcador y que finalmente elevó al conjunto 'Giallorosso' al liderato de la Serie A junto a Inter, ambos con nueve puntos y paso perfecto.

La decidono Hermoso e Soulé, in rimonta ?❤️#RomaAtalanta pic.twitter.com/tYnY1ruGJK — AS Roma (@OfficialASRoma) September 5, 2026

Durante casi toda la noche, Carnesecchi sostuvo con las manos y con la complicidad de los palos el gol de Éderson frente a una Roma lanzada contra su portería. El poste y el larguero negaron dos veces el empate a Santiago Castro y el guardameta añadió una colección de paradas que parecían definitivas.

Sin embargo, de un córner nació el cabezazo de Hermoso y, cuando Atalanta aún intentaba comprender lo ocurrido, Soulé convirtió el minuto 93 en una fiesta.

En unos minutos, el Roma pasó de estrellarse contra Carnesecchi y los palos a celebrar una remontada que conserva su pleno, lo lleva al liderato y concede a Gasperini su primera victoria frente al equipo que marcó su carrera.