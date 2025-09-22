En Copa Italia o en Serie A, Johan Vásquez juega todos los minutos

Enrique Gómez

Como en cada uno de los partidos de la temporada, Johan Vásquez salió como capitán y jugó todo el partido, pero a diferencia de lo que ha pasado en la Serie A, el Genoa ganó y avanzó en la Copa Italia.

El ‘Grifo’ solo tiene triunfos en el torneo de copa, pero el más reciente (3-1 y por remontada) ante el Empoli sirvió para instalarse en los octavos de final de la competición, donde enfrentará al sembrado Atalanta, uno de los clubes con mayor crecimiento en el calcio en los últimos años.

En el estadio Luigi Ferraris de Génova, el equipo de casa se fue abajo en el marcador muy pronto (12’), gracias al gol de Edoardo Sporiti, pero encontró el empate al 15’ con la anotación de Morten Frendrup, antes de que el rival pudiera manejar el marcador. Ya en el segundo tiempo, Alessandro Marcandalli (56’) y Jeff Ekhator (83’) le dieron la victoria y la clasificación al equipo que dirige el francés Patrick Vieira.

Ya sea en Copa, en Liga o incluso con la Selección Mexicana, Johan Vásquez mantiene una racha perfecta de minutos en esta temporada 2025/26, la cual es premundialista:

Serie A:

· Empate 0-0, Lecce

· Derrota 1-0, Juventus

· Empate 1-1, Como

· Derrota 2-1, Bologna

Copa Italia:

· Victoria 3-0, Vicenza

· Victoria 3-1, Empoli

Selección Mexicana:

· Empate 0-0, Japón

· Empate 2-2, Corea del Sur

De estos encuentros, el único que NO capitaneó fue el primer duelo amistoso del Tricolor, en la pasada Fecha FIFA.

Vásquez es el jugador mexicano más constante de la temporada en Europa y a pesar de que su equipo no ha iniciado de la mejor manera en la Serie A, se las arregló para seguir peleando por los títulos con su clasificación en la Copa Italia, donde enfrentará al Atalanta, campeón de la competencia en 2024.