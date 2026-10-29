El nuevo estadio de Milán ya tiene nombre y diseño oficial

EFE

El nuevo estadio de Inter y Milan, que sustituirá al actual Giuseppe Meazza (San Siro), se llamará Generali Stadium, después de que la aseguradora italiana haya adquirido los derechos comerciales del nombre del recinto.

Esta elección se presentó este jueves durante un encuentro con la prensa en el Castillo Sforzesco de la ciudad italiana.

El nuevo estadio, cuya inauguración está prevista para la temporada 2031-2032, tendrá una estructura con forma de cuenco elevado sobre una plataforma y un exterior de diseño hexagonal.

Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future.

Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city.@GENERALI pic.twitter.com/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

El recinto se levantará junto al estadio actual y tendrá capacidad para unos 71,500 espectadores, dentro de un proyecto de regeneración urbana impulsado por ambos clubes, que contempla una inversión privada de alrededor de mil 200 millones de euros para modernizar la zona.

El plan prevé construir el nuevo estadio y destinar parte del antiguo complejo a otros usos, aunque la transformación supondrá una profunda remodelación de uno de los recintos más emblemáticos del futbol italiano.

Está previsto que las obras comiencen en 2027 y concluyan en 2031, con el objetivo de que el nuevo estadio esté operativo antes de la Eurocopa de 2032 que organizarán Italia y Turquía.