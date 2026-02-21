El Napoli sufre voltereta y se lanza contra el árbitro

Héctor Cantú

El Napoli ha sufrido un nuevo revés doloroso luego de dejar escapar una ventaja para terminar perdiendo su duelo ante el Atalanta por 2-1.

Luego del empate de la semana anterior ante la Roma, llegó esta derrota dolorosa que les impide escalar posiciones en la clasificación general del futbol italiano.

El marcador se abrió con el cabezazo de Beukema a pase de Miguel Gutiérrez para adelantar a los visitantes que incluso pudieron aumentar la ventaja en la primera mitad. Sin embargo, Hojlund y Alisson Santos no estuvieron finos a la hora de definir frente al arco rival.

En la segunda mitad, el Atlaanta encontró el empate con el tanto logrado por Mario Pasalic y 20 minutos después, Lazar Samardzic consiguió el tanto de la voltereta en un encuentro polémico por la actuación del árbitro.

“¿Dónde está la falta de Hojlund? ¿Para qué sirve el VAR? ¿Por qué no lo revisa? Es inexplicable. Es vergonzoso, nos estamos jugando la Champions. Es necesario reflexionar urgentemente, de lo contrario, cada domingo habrá un equipo quejándose", levantó la voz el director deportivo del equipo napolitano, Giovanni Manna.

Con esta voltereta el Atalanta se mantiene invicto en lo que va del año, por lo que ya está ubicado en la séptima posición igualado en puntos al Como 1907.